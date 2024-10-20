بين ليلة وضحاها.. مواطن أميركي قبض مليون دولار فجأة من إيلون ماسك وهذا ما قاله (فيديو)

John received $1 MILLION for signing America PAC’s petition to support Free Speech & Right to Bear Arms



Every day from now until Election Day, one registered swing state voter who signs the petition will be selected to earn $1 MILLION



SIGN HERE: https://t.co/TMeyWUhbrH pic.twitter.com/UsyTt3V77r — America (@america) October 20, 2024 Advertisement

ELON MUSK: "Everyday between now and the election, we'll be awarding a million dollars starting tonight."



The first winner, John Dreher received a check of $1 million from Elon Musk for signing the petition. pic.twitter.com/yhUhFb94tB — DogeDesigner (@cb_doge) October 20, 2024

ELON MUSK: "Everyday between now and the election, we'll be awarding a million dollars starting tonight."



The first winner, John Dreher received a check of $1 million from Elon Musk for signing the petition. pic.twitter.com/yhUhFb94tB — DogeDesigner (@cb_doge) October 20, 2024

إلا أن هذا ما حصل معه، حين فاجأه الملياردير الأميركي إيلون ماسك على المسرح ضمن فعالية انتخابية أقيمت أمس في بنسلفانيا، بفوزه بهذا المبلغ الضخم.وفي أعقاب تسلمه الشيك، ظهر جون متحدثا عن تلك اللحظات التي لا تنتسى. إذ قال إنه ما إن سمع ماسك يناديه حتى صرخ من هول الصدمة. وراح الرجل الداعم للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، يقفز فرحا، رافعاً يديه إلى الأعلى.كما حث الناخبين إلى التصويت مبكراً، معتبرا أن أي شيء قد يطرأ في يوم الانتخابات، المقررة في الخامس من تشرين الثاني.وكان مؤسس شركة تسلا ورئيسها التنفيذي الذي دأب منذ أشهر على الحشد لانتخاب ترامب، منتقدا بشدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، تعهد خلال فعالية هاريسبرج وهي الثالثة خلال يومين في بنسلفانيا، بالتبرع بمليون دولار يوميا حتى انتخابات الخامس من نوفمبر.أما شرط الحصول عليه فبسيط جدا، ولا يتطلب من أي ناخب أميركي سوى توقيع عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.وتقول العريضة التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها إن "التعديلين الأول والثاني يكفلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح. ومن خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني".يشار إلى أن هذه "المنحة السخية" تشكل أحدث مثال على استخدام ماسك ثروته غير العادية للتأثير على السباق الرئاسي الذي يشهد تنافسا شديدا بين ترامب ومنافسته الديمقراطية، وفق ما أفادت وكالة رويترز.إذ أسس سابقا لجنة عمل سياسي (أميركا بي.إيه.سي) لدعم الحملة الرئاسية لترامب، والمساعدة في حشد وتسجيل الناخبين في الولايات المتأرجحة، رغم أن هناك علامات على أنها تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها.فيما قدم حتى ما لا يقل عن 75 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي الداعمة لحملة ترامب، وفقا لإفصحات اتحادية، مما يجعل اللجنة جزءا أساسيا من مساعي الرئيس السابق للعودة إلى البيت الأبيض. (العربية)