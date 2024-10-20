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بالفيديو: "الهندوس" يحولون بحيرة أميركية إلى مكان مقدس

Lebanon 24
20-10-2024 | 13:45
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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر تجمع مئات الهنود عند بحيرة ولاية نيوجيرسي الأميركية، التي حولوها لما يشبه " نهر الغانج" يؤدون فيها طقوسهم الهندوسية.
 
 
وحول مئات الهنود بحيرة نيوجيرسي إلى مكان مقدس للاستحمام وتقديم القرابين لآلهتهم، كما يحدث في نهر الغانج المقدس لديهم في الهند.
 
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وتجمع "الهندوس" في البحيرة وقاموا بسكب أنواع من الزيوت وإطلاق البخور، حيث أصيب العديد من سكان نيوجيرسي بالصدمة والذعر، خوفا من قيامهم بحرق جثث موتاهم وإلقائها في البحيرة.
ووصف العديد من سكان الولاية الأمريكية تجمهر الهندوس وتأدية طقوسهم عند البحيرة، بأنها "كارثة بيئية وتلوث للبحيرة".
وعبر أحد سكان الولاية عن صدمته فقال: "لا أستطيع تحمل الرائحة"، فيما عبر آخر عن مخاوفه قائلا: "إنهم يحرقون الموتى ويلقون برمادهم في النهر المقدس لديهم".

يذكر أن الهندوس حولوا نهر الغانج المقدس لديهم إلى "كارثة صحية وبيئية" تلوح في الأفق، حيث تتكدس الجثث غير المحروقة على ضفتيه، فيما قالت إعلامية هندية في "بي بي سي"، في تقرير أعدته عن الموضوع، إن "الغانج تحول إلى جثة في حقبة كورونا، ما يهدد بأزمة بيئية، خصوصا أن النهر هو أول مصدر لمياه الري في البلاد". (روسيا اليوم)
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