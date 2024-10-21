عمرها 3 سنوات... امرأة تقتل طفلة جارتها لهذا السبب

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تجرى جهات التحقيق، تحقيقات موسعة مع المتهمة باستدراج طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بمحافظة الغربية في مصر، وأنهت حياتها، وتخلصت من الجثة بسبب خلافات مع أسرة الطفلة.كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت بلاغا من أسرة الطفلة بتغيبها فى ظروف غامضة وحاولت الأسرة البحث عنها إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة مكان اختفائها.وبتكثيف جهود البحث وبفحص كاميرات المراقبة، أمكن تحديد هوية مرتكب واقعة اختفاء الطفلة، حيث تبين أن هناك سيدة وهي من جيران اسرة الطفلة، قامت باستدراجها والتخلص منها، وتم ضبط المتهمة، والتى أقرت بارتكابها بسبب خلافات مع أسرة المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. (اليوم السابع)