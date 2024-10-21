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العثور على جثة متحللة داخل منزل.. اليكم تفاصيل الحادثة

Lebanon 24
21-10-2024 | 08:40
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استقبل مستشفى الأحرار التعليمى في مصر جثة متحللة عثر عليها داخل وحدة سكنية بمحافظة الشرقية.
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول جثة متحللة لشخص مجهول الهوية، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه. (اليوم السابع)
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