أخ يقتل شقيقه.. إليكم تفاصيل الجريمة!

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر في مصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه لمحاولته اصطحابه لمصحة علاجية من الإدمان.وتمكن رجال المباحث، من القبض على مدمن طعن شقيقه بالسكين وأصاب آخر أثناء محاولة وضعه فى مصحة لعلاج الإدمان فى مدينة نصر وحرر محضر بالواقعة.تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل فى مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وتبين من خلال الفحص العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدمن مخدرات بسبب مشادة على شقيقه وآخر إثر محاولة المجنى عليه إدخال المتهم المصحة.(اليوم السابع)