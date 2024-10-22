24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أخ يقتل شقيقه.. إليكم تفاصيل الجريمة!
Lebanon 24
22-10-2024
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر في مصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه لمحاولته اصطحابه لمصحة علاجية من الإدمان.
وتمكن رجال المباحث، من القبض على مدمن طعن شقيقه بالسكين وأصاب آخر أثناء محاولة وضعه فى مصحة لعلاج الإدمان فى مدينة نصر وحرر محضر بالواقعة.
Advertisement
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط قتيل فى مدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتبين من خلال الفحص العثور على شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدمن مخدرات بسبب مشادة على شقيقه وآخر إثر محاولة المجنى عليه إدخال المتهم المصحة.
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!
Lebanon 24
وصلت مع زوجها إلى طريق مسدود.. ممثلة شهيرة تعلن طلاقها للمرة الثانية!
09:41 | 2024-10-21
21/10/2024 09:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها بملابس النوم.. ممثلة لبنانية شهيرة فرّت من القصف على الضاحية الجنوبية (فيديو)
Lebanon 24
غادرت منزلها بملابس النوم.. ممثلة لبنانية شهيرة فرّت من القصف على الضاحية الجنوبية (فيديو)
01:40 | 2024-10-22
22/10/2024 01:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن جوازات السفر.. بيانٌ من الأمن العام
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن جوازات السفر.. بيانٌ من الأمن العام
11:04 | 2024-10-21
21/10/2024 11:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ إسرائيلي جديد بشأن "القرض الحسن".. هذا مضمونه
Lebanon 24
قرارٌ إسرائيلي جديد بشأن "القرض الحسن".. هذا مضمونه
12:47 | 2024-10-21
21/10/2024 12:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"من القلب والعقل".. شاهدوا غادة عبد الرزاق بصور عفوية بعيداً عن الشهرة
Lebanon 24
"من القلب والعقل".. شاهدوا غادة عبد الرزاق بصور عفوية بعيداً عن الشهرة
16:00 | 2024-10-21
21/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:22 | 2024-10-22
جريمة بشعة تهزّ دولة عربية.. رجل ذبح زوجته في وجود أبنائهما وألقى جثتها للذئاب!
05:09 | 2024-10-22
خلاف بين أكبر العشائر السياسية في الفلبين.. نائبة الرئيس تهدد بقطع رأس الرئيس الحالي!
03:20 | 2024-10-22
طبق بيتزا يُثير الشكوك في ألمانيا.. والشرطة تتدخل
02:33 | 2024-10-22
ظاهرة فلكية تتكرر مرتين سنويا.. هذا ما حصل في أحد المعابد الفرعونية جنوب أسوان
01:39 | 2024-10-22
سقطت من سيارة الجنازة.. جثة ممددة وسط الشارع!
22:52 | 2024-10-21
برجك اليوم
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
22/10/2024 16:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
22/10/2024 16:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
22/10/2024 16:34:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24