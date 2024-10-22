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انتشال جثة غريق من داخل نهر النيل

Lebanon 24
22-10-2024 | 12:13
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انتشل رجال الإنقاذ النهرى بالإدارة العامة للحماية المدنية جثة طالب غريق من مياه نهر النيل في مصر وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوجود غريق من نهر النيل بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)
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