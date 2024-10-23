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وجبة "ماكدونالدز" تتسبب بوفاة شخص وإصابة العشرات.. هذا ما حصل

Lebanon 24
23-10-2024 | 01:36
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أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن شخصا توفي وأصيب العشرات بعدوى بكتيريا الإشريكية القولونية "إي كولاي" مرتبطة بشطائر ماكدونالدز في 10 ولايات، على رأسها كولورادو، حيث أصيب 26 شخصا.
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وقال مسؤولون إن تفشي هذا النوع من البكتيريا المرتبطة بشطائر (كوارتر باوندر)، أحد أشهر عناصر قائمة ماكدونالدز، أدى إلى إصابة 49 شخصا ونقل 10 إلى المستشفى.

ويمكن أن تسبب السلالة المعنية مرضا خطيرا، وكانت مصدر تفش عام 1993 أودى بحياة 4 أطفال تناولوا شطائر غير جيدة الطهي في مطاعم "جاك إن ذا بوكس".

ووفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن المكون المحدد المرتبط بالمرض لم يتحدد بعد، ولكن المحققين يركزون على شرائح البصل واللحم البقري الطازجة.

وذكرت ماكدونالدز في بيان أنها ستزيل مؤقتا شطائر (كوارتر باوندر) من مطاعمها في المناطق المتضررة، مضيفة أنها تعمل مع الموردين لتجديد الإمدادات في الأسبوع المقبل.

يذكر أن أعراض الإشريكية القولونية تشمل تقلصات شديدة في المعدة، وإسهال وقيء.(سكاي نيوز)

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