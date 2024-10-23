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منوعات
أثناء العبث بالسلاح.. إصابة رجل بطلق ناري
Lebanon 24
23-10-2024
|
03:15
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استقبل مستشفى سوهاج في مصر، عامل يبلغ من العمر 23 سنة مصابا بطلق خرطوش بالقدم حال قيامه بالعبث بسلاح نارى غير مرخص كان بحوزته، تم التحفظ على السلاح المستخدم.
ترجع الواقعة عقب تلقى مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق نارى بدائرة مركز شرطة المنشاه، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بوصول المدعو حسن خ ح س 23
وبسؤال المصاب أنه أفاد أثناء تواجده بالمنزل وحال قيامه بالعبث بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقه أحدثت إصابته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية وتم ضبط السلاح المستخدم بإرشاده تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة. (اليوم السابع)
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