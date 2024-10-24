هل عاش بشر بأعناق طولها 40 سم قبل 165 عاماً؟

Advertisement

أثارت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، الجدل بسبب أعناق بشرية في العالم.ويرجح أن الصور التقطت في 1860، وقال متداولون إنها لعائلة بأطول رقاب في العالم.إلا أن خدمة "التحقق من الحقائق" في رويترز، قالت إن لا دليل على أن الصور المُجمعة تظهر أطول أعناق بشرية.وحسب الوكالة فإن الصورة تُظهر امرأتين بحلقات حول رقبتيهما، صورة حقيقية، واستوحيت من كتاب بعنوان "مشاهد من كل أرض"، نشرتها الجمعية الجغرافية الوطنية في 1912.ويُظهر التعليق الأصلي للصورة في الكتاب، أن الصورة من منطقة تلال شان في ميانمار، حيث "يقدر الجمال من محور الرأس الممتد"، حسب التعليق.الصورتان الأخريان تظهران آخرين بأعناق طويلة مثل "ارتفاع كوخ خشبي"، حسب الوصف المرفق بهما، لكن وفق رويترز، لا توجد سجلات موثوقة عن أعناق حقيقية منذ سنوات طويلة.وباستثناء أطول رقبة مسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية منذ 2018، بلغ طولها 20 سم، لا توجد رقاب أخرى طولها 38 سم أو أكثر.توضح رويترز، أن أدلة كشف التلاعب المدعومة بالذكاء الاصطناعي توصلت إلى "أدلة جوهرية" على أن الصور أمام الكوخ الخشبي، تعرضت للتلاعب بها اصطناعياً.