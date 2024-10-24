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بعدما تسببت وجبة "ماكدونالدز" بوفاة شخص وإصابة آخرين.. إليكم ما كشف عن "البكتيريا"

Lebanon 24
24-10-2024 | 05:02
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أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن عشرات الأشخاص أصيبوا بالبكتيريا الإشريكية القولونية، بسبب مكونات بوجبات من سلسة مطاعم "ماكدونالدز" الشهيرة.

وقالت الشركة، وفق شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، إنها قررت إزالة بعض المكونات من شطائرها في أفرع لها، وذلك بعدما أشارت مراكز السيطرة على الأمراض إلى أن تلك المكونات وراء الإصابات.
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قالت سلسلة المطاعم إن البصل الطازج المقطع أو اللحم البقري المستخدم في أحد منتجاتها "Quarter Pounder" ربما تكون السبب في الإصابات.

وأوضحت الأربعاء، أنه إذا ثبت أن البصل هو مصدر تفشي البكتيريا الإشريكية القولونية، فستكون المرة الأولى التي يكون فيها البصل ناقلًا لهذه السلالة المعينة من البكتيريا.

وأكدت أيضًا، وفق "إن بي سي نيوز"، أن البصل المستخدم، كما تم تحديده من خلال بيانات تتبع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، جاء من موردين يقومون أيضًا باختبار البكتيريا الإشريكية القولونية.

وتوفي شخص وأصيب 49 آخرين من 10 ولايات بسلالة تُعرف باسم "E. coli O157:H7"، التي تسبب عدوى معوية شديدة لدى البشر.

وكان الشخص المتوفى من مقاطعة ميسا بولاية كولورادو، وفق إدارة الصحة بالمقاطعة.

وسجلت الولاية وحدها 27 إصابة فيما سجلت 9 حالات في نبراسكا، وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتوزعت الحالات الأخرى في ولايات أيوا وكنساس وميزوري ومونتانا وأوريغون ويوتا وويسكونسن ووايومنغ. ونقل 10 أشخاص إلى المستشفى، من بينهم طفل مصاب بمرض كلوي.

تقول منظمة الصحة العالمية، إن الإشريكية القولونية (E. coli) هي جرثومة توجد عادة في معي البشر والحيوانات ذات الدم الحار، ومعظم سلالاتها غير ضارة، لكن بعض السلالات يمكن أن تسبب أمراضا منقولة بالأغذية.

وتنتقل هذه الجرثومة إلى البشر في المقام الأول عن طريق استهلاك الأغذية الملوثة، مثل منتجات اللحوم المفرومة النيئة أو غير المطهوة جيداً، والحليب النيء، والخضروات والبراعم النيئة الملوثة.

وتشمل أعراض المرض الذي تسببه الإشريكية القولونية، الإسهال الذي قد يتطور في بعض الحالات إلى إسهال دموي (التهاب القولون النزفي). كما قد تحدث حمى وقيء.

ويمكن أن تتراوح فترة الحضانة ما بين 3 و8 أيام، وتستمر في المتوسط 3 أو 4 أيام. ويتعافى معظم المرضى في غضون 10 أيام، لكن في نسبة صغيرة من المرضى (لاسيما الأطفال وكبار السن)، قد تؤدي العدوى إلى مرض مهدد للحياة مثل متلازمة انحلال الدم اليوريمي.

وتتمثل متلازمة انحلال الدم اليوريمي في الفشل الكلوي الحاد، وفقر الدم الانحلالي وقلة الصفيحات (انخفاض عدد الصفائح الدموية). (الحرة) 
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