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وفاة أكبر معمّرة في الولايات المتحدة.. هذا هو سر حياتها الطويلة (فيديو)

Lebanon 24
24-10-2024 | 05:56
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أعلنت قناة ABC News أن إليزابيث فرانسيس، أكبر معمرة في الولايات المتحدة، توفيت عن عمر يناهز الـ115 عاما.

وقالت القناة في بيان:"فرانسيس توفيت في 22 تشرين الأول الجاري، عن عمر 115 سنة، وقالت حفيدتها إثيل هاريسون إنها توفيت بسلام وسط عائلتها".
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وفي وقت وفاتها، كانت إليزابيث فرانسيس ثالث أكبر معمرة في العالم، وفقا لقاعدة بيانات LongeviQuest، وهي قاعدة بيانات للمعمرين حول العالم.

وكانت إليزابيث فرانسيس تسكن مع ابنتها البالغة من العمر 95 عاما وحفيدتها البالغة من العمر 69 عاما، التي كانت تعتني بوالدتها وجدتها.

وقالت فرانسيس في إحدى المقابلات الصحفية إن "سر حياتها الطويلة كان إيمانها بالله وتناول الأطعمة الطازجة من حديقتها، كما أنها لم تدخن أو تشرب الكحول، ولم تكن بحاجة إلى ارتداء النظارات الطبية، وسمعها كان جيدا". (روسيا اليوم) 

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