Advertisement

منوعات

جريمة مروعة.. قتل زوجته بسبب الغيرة

Lebanon 24
24-10-2024 | 15:25
A-
A+
Doc-P-1267932-638654056866063665.jpg
Doc-P-1267932-638654056866063665.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته إلى فضيلة المفتى.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما  تلقت الاجهزة الامنية بلاغا يفيد بالعثور على زوجة مقتولة داخل شفتها فى الإسماعيلية.
Advertisement
على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان البلاغ حيث توصلت التحريات ان وراء مقتلها هو زوجها الهارب فور ارتكابه الجريمة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض على المتهم الهارب 'محمد .أ.' 37 عاماً، والذى أقدم على قتل زوجته 'ياسمين السيد محمود' بعدة طعنات وذبحها بعد 4 أشهر من الزواج.
وقال المتهم خلال التحقيقات أن مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته وتطورت بينهنا حتى قام بطعنها عدة طعنات بسبب الغيرة وفر هاربا تارك جثمانها في المنزل مع طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات و التي شاهدت تفاصيل الجريمة.
واكتشف الجيران الجريمة بعد شعورهم ببكاء الطفلة  واختفاء صوت الأم،من المنزل مما أثار الشك لأكثر من 48 ساعة وأثناء حضور والد المتهم إلى مسكن الزوجية تم كسر الباب حيث فوجئ الحضور بجثمان الضحية غارقة في دمائها داخل غرفة النوم.
وتم التحفظ على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات ثم احالته الى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم. (اليوم السابع)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:30 | 2024-10-24
11:43 | 2024-10-24
08:57 | 2024-10-24
06:20 | 2024-10-24
05:56 | 2024-10-24
05:02 | 2024-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24