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منوعات
سقط من الدور الثاني.. مصرع شاب في ظروف غامضة
Lebanon 24
24-10-2024
|
23:34
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لقي نجار مسلح بكفر الجنينة بمحافظة الدقهلية في مصر مصرعه، بعدما سقط من الدور الثاني أثناء عمله بأحد العقارات التى تحت الإنشاء.
وقد تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى مأمور مركز نبروة بسقوط عامل أثناء العمل بأحد العقارات.
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وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين سقوط تجار مسلح يدعى محمود عيسي، 49 سنة، أثناء العمل بأحد العقارات تحت الانشاء، وتم نقل جثتة إلى المستشفى.
وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)
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