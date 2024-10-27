ظنّت أنّه سيخرج.. حبست صديقها داخل حقيبة للسفر وتركته يختنق!

Advertisement

أُدينت امرأة من فلوريدا بقتل صديقها بعد أن اتهمته بحبس صديقها في حقيبة سفر وتركه يختنق حتى الموت بينما كان محاصراً داخلها.وقد أدانت هيئة محلفين سارة بون، 47 عامًا، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية في وفاة خورخي توريس جونيور، 42 عامًا، في شباط 2020، وفقًا لتقرير صحيفة أورلاندو سنتينل و WFTV و WKMG .وتم العثور على توريس ميتة في صباح يوم 24 شباط 2020، داخل حقيبة في شقتهما في وينتر بارك بعد أن كانا يلعبان ما ادعت أنها لعبة الغميضة في حالة سُكر.في البداية، ادعت أنهما وجدا الأمر مضحكا لأنه يمكن أن يتناسب داخل الحقيبة.ولكن عندما تغيرت "نبرته" أثناء حديثه معها من داخل الحقيبة، شهدت بأنها كانت تخشى أن يؤذيها، كما ادعت أنه فعل ذلك في الماضي، بحسب ما ذكرت مجلة Law & Crime .وقامت بتصوير أجزاء من الحادث المروع في مقطعي فيديو سجلتهما على هاتفها في تلك الليلة، ويظهر فيهما توريس وهو يتوسل إليها للسماح له بالخروج من الحقيبة، حسبما ذكرت قناة كورت تي في.ودافعت بون عن نفسها يوم الثلاثاء، قائلة إنها ركضت في البداية إلى حمام في الطابق العلوي للاختباء.وبعدها، نزلت إلى الطابق السفلي للبحث عن توريس، فرأته "يضع نفسه في حقيبة"، وأضافت في وقت لاحق "كان يحاول أن يجعل نفسه مسطحًا، لذلك لم أتمكن من رؤية أنه كان بالداخل".ثم قالت: "لقد أغلقته. لقد اعتقدنا أن الأمر مضحك".وبعد أن قامت بتدوير الحقيبة قليلاً، قالت إنها "انقلبت".وقالت إنها تعتقد أنه سيكون قادرًا على الخروج من الحقيبة بنفسه، ثم صعدت إلى الطابق العلوي للنوم، وتركته بالداخل.وعندما سألتها النيابة العامة عما إذا كانت قد فعلت أي شيء لمساعدة توريس على الخروج من الحقيبة، قالت: "لا". (PEOPLE)