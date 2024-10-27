نهاية مأساوية.. ابن الـ12 عاماً توفي غرقاً

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لقى طفل مصرعه غرقاً، فى ترعة كاسل بمحافظة أسوان في مصر، اليوم، وتم انتشال جثته ونقلها إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.وتلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، إخطارا باستقبال مشرحة كوم أمبو طفلاً بعد تعرضه للغرق أثناء السباحة فى ترعة كاسل بمدينة كوم أمبو.وتبين أن الطفل يدعى: "عمار ياسر محمد عطا، 12 سنة، من أهالى مدينة كوم أمبو وكان يحاول السباحة ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه للغرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.