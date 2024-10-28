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منوعات
عجوز تقفز بالمظلة في عيد ميلادها التسعين: بالقرب من الجنة!
Lebanon 24
28-10-2024
|
01:00
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أقدمت عجوز أميركية من ولاية ميسوري على القفز بالمظلة من ارتفاع 10 آلاف قدم في عيد ميلادها التسعين!
وقالت إليانور مان بعد رحلتها المثيرة: "أنت تشعر بنوع من القرب من الجنة أثناء وجودك هناك. كانت التجربة مثيرة للاهتمام ورائعة، لقد أحببتها".
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وكانت القفزة المذهلة هي الأحدث في حياتها، فقبل 20 عاما، قفزت بالمظلة للمرة الأولى في عيد ميلادها السبعين. ووعدت نفسها بإعادة التجربة في عيدها التسعين.
وكان بانتظارها في الأرض 3 أجيال من عائلتها، أبناؤها، وأحفادها، وأحفاد أحفادها، الذين ظلوا يهتفون لها.
"وقالت مان: "إنها نعمة.. إنهم يحبونني كثيرا لدرجة أنهم يقتطعون من وقتهم الثمين ويقودون السيارة لمسافة بعيدة. أنا أقدر ذلك كثيرا"..
من جهته، قال مالك مركز أوزاركس للقفز بالمظلات، وهي المنظمة التي قفز فيها مان، إن رؤية العملاء الأكبر سنا وهم يقفزون، هي واحدة من أفضل أجزاء الوظيفة.
وأضاف براين وولفورد: "نحن نحب هذا المكان. وبقدر ما نستمتع بمشاركة هذه الرياضة مع الجميع، فإننا نحب رؤية هؤلاء الأشخاص وهم يخرجون سعداء. إنه أمر خاص بالنسبة لهم. عندما نتمكن من تقاسم تلك اللحظات مع شخص يبلغ من العمر 90 عاما، فهذا أمر رائع للغاية".
ولم تكن مان أكبر عميل رأوه، فقد قاموا ذات مرة بجعل رجل يبلغ من العمر 96 عاما يقوم بالقفز.
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