قضمة تسببت بكارثة كلفتها 1.5 مليون دولار.. هذا ما حصل على متن الطائرة

تقدمت امرأة أميركية بدعوى قضائية ضد شركة طيران محلية منخفضة التكلفة، وطالبت بتعويضات تزيد عن 1.5 مليون دولار بسبب تضرّر أسنانها من المثلجات التي قدّمت لها خلال الرحلة.



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وكانت كيار كوينونيز برفقة خطيبها على متن رحلة متجهة من مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك إلى مطار "شارل ديغول" في باريس، يوم 20 آب الماضي.

بحسب مجلة "بيبول" التي حصلت على نسخة من الدعوى، تتهم الأميركية من نيوجيرسي شركة طيران "جات بلو" بتقديم آيس كريم بنهكة الفراولة كانت بدرجة حرارة منخفضة جداً بحجم قضمة واحدة، ما جعلتها صلبة إلى درجة تسبّب بكسّر البعض من أسنانها خلال تناولها.

وطالبت بتعويضات تزيد عن 1.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن بعض الإصابات صنّفها الأطباء بالمزمنة أو في خانة الإعاقة الدائمة.

ادعت الراكبة في الدعوى أنّ إصابة أسنانها تطلبت قلع أسنان طارئة، وزراعة لاحقة ورعاية إضافية.

وأرجعت السبب إلى إهمال شركة الطيران، الذي تسبب بمعاناة وألم جسدياَ ومعنوياً، وكبّدها نفقات كبيرة على الرعاية الطبية والعلاج المستمر.

قدمت كوينونيز شكواها القضائية الأسبوع الماضي أمام محكمة نيويورك الشرقية، زاعمة أن شركة الطيران لم تقدم حلوى آمنة للاستهلاك البشري، ولم تحذرها مضيفة الطيران من خطورة صلابة الحلوى.

وتطالب بإصدار حكم ضد شركة الطيران، وتحديد مبلغ تعويض وفقاً لرؤية هيئة محلفين في المحاكمة، تُضاف إليه أتعاب القضية وكل ما تكبّدته من أموال ونفقات على العلاج الذي لا يزال مستمراً.





وتأتي هذا الدعوى القضائية بعد حوالى 6 أشهر من قيام راكبة أخرى بمقاضاة نفس شركة الطيران، وأيضاً عن ضرر يتعلّق بالحرارة، ولكن هذه المرّة الحرارة الساخنة وما سببته من حروق.

وادّعت الراكية تهجانا لويس بأنها أصيبت بحروق شديدة بعد سكب كوب شاي ساخن عليها أثناء رحلة جوية من أورلاندو إلى هارتفورد، في أيار الماضي، بسبب سوء تقدير من المضيفة.

ووفقاً للدعوى، أصيبت بحروق في الجزء العلوي من الصدر والثديين والساقين والأرداف والذراع اليمنى، وكذلك تشوه وندوب، ما تركها تعاني ألماً مبرحاً وحالة نفسية صعبة، إضافة إلى ضغوط ما بعد الصدمة.