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عشق ممنوع ينتهي بجريمة قتل... فيديو مسرّب يفضح القصة

Lebanon 24
29-10-2024 | 00:00
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فضح تسريب مقطع فيديو قصة عشق ممنوع بين زوجة رجل أعمال هندي ومدربها الرياضي، واضطر العاشق القاتل إلى الاعتراف للشرطة بقتلها وإخفاء جثتها بعد 4 أشهر من الجريمة.
وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة الظهور الأخير للهندية إيكتا غوبتا 32 عاماً، تتجول في صالة النادي الرياضي في مدينة كانبور بولاية أوتار براديش.
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وحسب موقع "أن دي تي في" الهندي، انتشلت الشرطة يوم السبت جثتها من مكان قريب من منزل قاضي مقاطعة كانبور، بعدما اعترف المدرب فيمال سوني بقتلها.
وكشف سوني أثناء استجوابه أنّه دفنها بعد أن اختفت منذ 24 حزيران الماضي، في منطقة تضم شاليهات مخصصة لمسؤولين حكوميين، إضافة إلى مركز أمني كبير في المنطقة.

وعقد كبير المحققين في القضية شرافان كومار سينغ في موقع الدفن، مؤتمراً صحفياً أرجع فيه سبب الجريمة إلى غضب المرأة وغيرتها بعد زواج مدربها من  أخرى.
وتحدث عن تفاصيل الجريمة قائلاً: "جاء المدرب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد 20 يوماً  من زفافه، وحضرت المرأة التي طلبت منه الصعود إلى السيارة لإجراء محادثة، تخلّلتها شجار عنيف، انتهى بلكمها بقوة وغيابها عن الوعي، عندها استغل الفرصة لقتلها ثم دفنها لإخفاء جريمته".
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