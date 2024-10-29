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منوعات
واقعة مروعة بدولة عربية.. سيدة تذبح الكلاب والقطط وتأكلها!
Lebanon 24
29-10-2024
|
05:28
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شهدت مصر واقعة مروعة، اذ ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على سيدة تصطاد الكلاب والقطط من الشوارع وتقتلها ثم تتناول لحومها.
وبحسب التفاصيل، كشفت هدى مقلد مديرة جمعية "حياة قلب" لإنقاذ الحيوانات الشاردة في الشوارع عن هذه القصة، مؤكدة عبر حسابها على فيسبوك أن الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة ألقت القبض على السيدة المشردة التي تقيم أسفل جسر بمنطقة المنيب، موضحة أنه تم القبض عليها بعد تلقي الأمن بلاغات أكدت أنها تقتل حيوانات تصطادها من الشوارع، ثم تتناول لحومها في مكان مهجور تقيم فيه.
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وأضافت مقلد أنها "انتقلت إلى مكان السيدة، التي يبدو أنها مختلة عقليا ووجدت بقايا حيوانات بالفعل".
كما أشارت إلى أنها عثرت إلى جانبها على كلاب مربوطة تمهيدا لقتلها، فضلا عن بقايا حيوانات نافقة منها رأس جرو مسلوخة، وجثث قطط وكلاب، بعضها في حالة تعفن.
وتوجهت مقلد إلى قسم شرطة الجيزة لتوجيه بلاغ ضد تلك السيدة التي سببت حالة رعب لسكان المنطقة، فضلا عن انبعاث روائح كريهة من المكان الذي تقيم فيه، مضيفة أن قوات الأمن انتقلت على الفور إلى الموقع وألقت القبض عليها.
وبحسب مديرة جمعية "حياة قلب" لإنقاذ الحيوانات الشاردة في الشوارع، فإنه سيتم عرض المشردة على النيابة، تمهيدا لصدور قرار بإحالتها إلى مصحة نفسية للكشف على قواها العقلية.
في سياق متصل أبلغت السلطات المختصة رئاسة الحي في الجيزة بالواقعة، والتي بدورها أرسلت رافعة لهدم المكان الذي كانت تعيش فيه المشردة. كما قامت بتنظيف المنطقة من كافة بقايا الحيوانات النافقة والمتعفنة. (العربية)
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