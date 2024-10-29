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منوعات
جريمة لا تصدق.. سيدة تقتل طفليها التوأم بطريقة مروعة
Lebanon 24
29-10-2024
|
09:00
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قررت محكمة في مصر بإحالة قاتلة طفلتيها التوأم والمحكوم بإعدامها الى الطب النفسي، حيث طالب الدفاع بفحص المتهمة كونها تعانى من خلل مرضى عبارة عن اكتئاب الحمل والمصحوب باكتئاب وذهان مابعد الولادة المتفاقم المتسبب في ميول القتل والانتحار.
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وكان قرر المحامي فى كانون الثاني الماضى إحالة الأم المتهمة بقتل طفلتيها التوأم لمحكمة الجنايات لمحاكمتها في التهمة الموجه إليها بالقتل العمد، بعد كشفت التحقيقات كذب الادعاء بوفاة الطفلتين بسبب تسرب الغاز.
وتفاصيل الواقعة كانت عندما ورد إخطارًا من المستشفي العام بـ الغردقة بدخول طفلتين أربعة أعوام (توأم) جثتين بصحبة والدتهما وبإجراء الكشف عليهما ثبت وفاتهما وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث.
وتبين من التحقيقات الأولية أنه بالكشف الطبي الظاهري على الجثتين، تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة مع احتمال وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.
وأضافت الأم المتهمة في التحقيقات أنها فشلت في استخراج شهادات ميلادهما منذ ولادتهما بسبب زواجها عرفيًا فيما اعترفت الأم أمام الأجهزة الأمنية، أنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيًا توأم طفلتين وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي الغردقة العام، حيث تم إلقاء القبض على الأم وعرضها على النيابة العامة التي قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق وتم تجديد حبسها وتكليف الطبيب الشرعي بإعداد تقرير بالصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة والتحفظ على جثامين الطفلتين بالمشرحة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه في عام 2019 عندما دخلت مستشفي عام الغردقة سيدة ، 32 عام تقيم بمدينة الغردقة وتعمل بأحد الكافيهات في حالة وضع، وأنه بالكشف الطبي على الجثتين تبين وجود إصابات خنق في منطقة الرقبة، أن الأم المتهمة اعترفت أمام الأجهزة الأمنية بأنها تزوجت منذ 5 سنوات عرفيًا من شاب، وأنجبت منه بعد عام من زواجهما عرفيًا توأم طفلتين، لافتا أنها حاولت إثبات مواليد الطفلين واستخراج أوراق شهادات الميلاد لهم، على مدى 4 سنوات، لكنها فشلت حتى ارتكبت جريمتها، وتم إلقاء القبض عليها وإحالتها لمحكمة الجنايات للنظر في القضية.
(اليوم السابع)
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