تحرك قضائي ضد طبيب تجميل تعدى على فتاة.. اليكم تفاصيل الحادثة

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حجزت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم الثلاثاء جلسة 27 تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم على طبيب تجميل بتهمة التعدى على فتاة.تعود تفاصيل الواقعة ليوم 8 أب 2023، عندما تقدمت ربة منزل 44 سنة، ببلاغ ضد زوج ابنتها لقيامه بالتعدى على ابنتها الصغيرة التى لا يتجاوز عمرها الـ15 عاما خلال إقامتها مع شقيقتها بمنطقة هرم سيتى فى مدينة 6 أكتوبر.وتبين قيام المتهم بالانتقال إلى شقة أخرى حيث تم ضبطه والتحقيق معه أمام جهات التحقيق فى 6 تشرين اول التى قررت إحالته للمحاكمة.