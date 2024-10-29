حادثة غريبة جداً وحزينة... نفوق كلب صغير بعدما داعبتاه فتاتان! (فيديو)

Mersin'de 2 kız çocuğu, bir cep telefonu dükkanında bulunan pomeranian cinsi köpeği severken ölümüne neden oldu.
O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi çocuklardan şikayetçi oldu. pic.twitter.com/bZESvTv9GQ
— Takvim (@takvim) October 27, 2024
Mersin'de 2 kız çocuğu, bir cep telefonu dükkanında bulunan pomeranian cinsi köpeği severken ölümüne neden oldu.
O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi çocuklardan şikayetçi oldu. pic.twitter.com/bZESvTv9GQ