حادثة غريبة جداً وحزينة... نفوق كلب صغير بعدما داعبتاه فتاتان! (فيديو)

Mersin'de 2 kız çocuğu, bir cep telefonu dükkanında bulunan pomeranian cinsi köpeği severken ölümüne neden oldu.



O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, köpeğin sahibi çocuklardan şikayetçi oldu. pic.twitter.com/bZESvTv9GQ