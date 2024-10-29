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أمرٌ غير متوقّع حصل في حفل زفاف.. العريس اعترف بحبّه لصديقة زوجته وهذا ما جرى (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2024 | 11:09
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر فيديو وثق اعتداء عريس على عروسه خلال حفل زفافهما، ليتبيّن لاحقاً أن الأمر ما هو إلا طريقة جنونية لكسب المشاهدات.

وقرر عريس أن يخطب صديقة زوجته أثناء زفافهما، فأمسك بالميكروفون واعترف أمام المعازيم بالأمر، وسط صدمة الجميع، ما أدى إلى مشاجرة عنيفة بين العروسين، حيث قام الزوج بضرب عروسه، بينما ظهر عدد من الحضور يحاولون إبعادهما عن بعضهما.
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وأصيبت العروس بحالة انهيار تام، حيث راحت تطالب بالطلاق، فيما فجر العريس مفاجأة مدوية معلناً أن طلبه هذا ما هو إلا "مقلب" لعرضه عبر منصات التواصل. (العربية)
 
 

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