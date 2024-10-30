انتشال جثة غريق

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية في مصر جثة غريق من مياه نهر النيل وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوجود غريق من نهر النيل، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجري نقلها إلي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)

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