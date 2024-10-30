طعنه عدة طعنات.. لهذا السبب اقدم على قتله

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قررت محكمة جنايات شبرا في مصر، تأجيل محاكمة تاجر أنهى حياة شخص طعنًا، إثر خلافات سابقة، لجلسة غدا الخميس.وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9113 لسنة 2024 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1613 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ا م"، 34 سنة، تاجر، مقيم شارع الأمير من شارع الموان، لأنه في يوم 24 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه، "عمرو محمود الجوهري".وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وما أن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات بالسلاح المار بيانه استقرت بصدره، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.وكشفت التحريات أنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه حدثت مشاجرة فيما بينهما، وسدد المتهم للمجني عليه طعنة نافذة استقرت بصدره، فأحدث به الإصابات التي أدت لوفاته، وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهم نفاذًا لإذن النيابة العامة، وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة. (اليوم السابع)