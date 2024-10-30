صاحبة أكبر شفاه في العالم.. هذا ما حلّ بها!

عُثر في مدينة سوتشي الروسية على جثة إمرأة، تبين لاحقا أنها المواطنة الروسية كريستينا راي التي تم إدراج اسمها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أكبر شفاه في العالم.



وأبلغت الخدمة الصحفية لفريق البحث والإنقاذ المحلي لوكالة "نوفوستي"، بأن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية قاموا أمس بانتشال جثة امرأة من الصرف الصحي في منطقة خوستينسكي في مدينة سوتشي بجنوب روسيا وسلموها للشرطة المحلية للتعرف على هويتها.

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كما أكد مصدر في وزارة الداخلية في منطقة سوتشي أن المرأة هي بالفعل كريستينا راي (كوجيفنيكوفا)، وأضاف أنه يتم الآن التحقيق في ملابسات الحادث.

واختفت كريستينا راي (كوجيفنيكوفا) نهاية أيلول الماضي، وكانت شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لفريق البحث والإنقاذ Lisa Alert قد أعلنت في 9 تشرين الأول الجاري أنها تبحث عن المرأة التي أدرجت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أكبر شفاه في العالم. (روسيا اليوم)