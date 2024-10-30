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لسبب غريب.. أخفى جثة والده في الثلاجة

Lebanon 24
30-10-2024 | 11:16
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وجّهت السلطات الأميركية اتهامات لرجل من ولاية أريزونا يُدعى جوزيف دانييل هيل جونيور، 51 عامًا، بعد اكتشاف جثة والده المتوفى محفوظة في ثلاجة خلف منزله في تيمبي لأربع سنوات.
 
وأُلقي القبض على هيل بتهمة عدم الإبلاغ عن وفاة وإخفاء جثة، وفقًا لتقارير من "CNN".
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وأفادت التقارير أن جثة والده، جوزيف هيل الأب، كانت محفوظة في الثلاجة الموضوعة بالفناء الخلفي للمنزل، والذي يملكه الراحل. واعترف هيل للشرطة أن والده توفي قبل سنوات، لكنه لم يُبلغ عن الوفاة خشية خسارة المنزل، خاصة وأن اسمه غير مُدرج على صكوك الملكية.

وذكرت وثائق المحكمة أن المحققين زاروا المنزل بعد تلقيهم معلومات عن وجود الجثة في الثلاجة، حيث منعهم هيل في البداية من الفحص. ومع ذلك، كشف لاحقًا أنه يوجد "شيء" داخل الثلاجة. وعند التفتيش، عثر المحققون على جثة في حالة تحلل كامل ملفوفة بعدة طبقات من الشريط والبطانيات ومواد أخرى.

يذكر أن المحققين لم يجدوا أي سجل يؤكد وفاة الأب، لكنهم لاحظوا استمرار سحب استحقاقات الضمان الاجتماعي الخاصة به حتى آذار 2023. (people)





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