Advertisement

منوعات

عبر "فايسبوك".. طبيب مزيّف يخدع النساء ويسرقهنّ!

Lebanon 24
30-10-2024 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1270947-638659141492544271.jpg
Doc-P-1270947-638659141492544271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت الشرطة المغربية طبيباً "مزيفاً"، نصب على أكثر من 20 سيدة واستدرجهن عن طريق "فايسبوك" إلى ضواحي مدينة خريبكة، مدعياً تخصصه في عمليات الإجهاض، ليسرق منهن مبالغ مالية ومتعلقات شخصية.


وذكرت الشرطة أن المتهم شاب ثلاثيني، كان يستعين بمواقع التواصل الاجتماعي وبأرقام هاتفية متنوعة لنشر إعلانات لعرض خدمات الإجهاض، منتحلاً صفة طبيب مختصّ في أمراض النساء.
Advertisement

واستقطبت الإعلانات عدداً من الراغبات في الاستفادة من هذه الخدمة بالفعل، مما دفعهنّ إلى الانتقال من مختلف المدن المغربية إلى مدينة خريبكة أولاً، ومنها إلى مركزَيْ حطان وبولنوار، بناء على توجيهات الطبيب المزيّف، وفقاً لموقع "هسبريس".

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم كان يلتقي ضحاياه في أماكن خالية بعيداً عن الأنظار، مستعملاً في تنقلاته دراجة نارية، وأحياناً يدّعي أنه ممرض مبعوث من طرف الطبيب بهدف إرشاد الضحايا إلى العيادة المفترضة، قبل أن يسلبهنّ أموالهنّ، ويختفي عن الأنظار.


وللايقاع به، نصبت الشرطة له كميناً عبر فايسبوك، من خلال إحدى الفتيات التي لعبت دور شابة ترغب في إجراء عملية إجهاض، واستجابت لطلبه بمقابلتها، ما مكّن عناصر الأمن من توقيفه متلبساً بمحاولة سلب الضحية أموالها.


وتبيّن أن المتهم مارس هذا النشاط الإجرامي لمدة عامين تقريباً، وسرق أموال أكثر من 20 ضحية، لكن أغلب الضحايا تجنّبن تقديم بلاغات ضده، فيما تراوحت المبالغ المسلوبة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2024-10-30
11:16 | 2024-10-30
11:15 | 2024-10-30
10:36 | 2024-10-30
09:37 | 2024-10-30
07:48 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24