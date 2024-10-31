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طوله 10 سنتيمترات.. قرن على جبهة معمرة صينية تبلغ 107 أعوام! (صور)

Lebanon 24
31-10-2024 | 03:03
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نما على جبهة امرأة صينية معمرة، تبلغ من العمر 107 أعوام، وتدعى تشين، قرنا طوله 10 سنتيمترات، مما دفع وسائل الإعلام في الصين إلى التهافت على تصويرها لتصبح سريعا نجمة من نجمات السوشيال ميديا الصينية.
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وبحسب ما ورد بصحيفة "نيويورك بوست" New York Post، فإن المستخدمين يعتقدون أن "قرن طول العمر" -كما يسمونه- هو السر الرئيسي لتقدم عمر هذه المرأة.
 
 
 
 
 
 
 
ووفقا لنتائج الفحص الطبي، تنمو مثل هذه الأورام خلال عدة أعوام بسبب التعرض لأشعة الشمس خلال فترات طويلة. وتعد هذه الأورام حميدة ولكن يجب مراقبتها بصورة دائمة، على الرغم من أن احتمال تطورها إلى خبيثة يعتبر منخفض.

ويشير الأطباء إلى أن "القرن الجلدي" هو ورم نادر، يظهر عادة على الوجه والأذنين وعلى اليدين وأصابع القدم.

يذكر أن المرأة المعمرة تشين ليست الوحيدة التي ينمو على جبهتها "قرن طول العمر"، فقد كان هناك مواطن هندي اسمه شيام لال ياداف عمره 74 عاما، نما في أعلى جمجمته قرن طوله 10 سنتمترات، وأزاله الجراحون عام 2019.

أما المعمرة الصينية فلا تخطط لإزالة "قرن طول العمر".(العربية)

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