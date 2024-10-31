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منوعات
بعد إجراء التحقيقات.. توقيف برامج مشهورة وإغلاق قناة إعلامية عربية!
Lebanon 24
31-10-2024
|
06:33
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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عدة قرارات، وذلك في ضوء المراجعة الشاملة التي يجريها المجلس على البرامج التي تخترق القوانين والأكواد الإعلامية.
وقال المجلس في بيان: بعد إجراء التحقيقات مع 3 من المسئولين القانونيين في قنوات صدى البلد وهي والصحة والجمال، أصدر المجلس القرارات التالية:
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أولًا: وقف برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد لمدة 3 شهور، وتغريم القناة 100 ألف جنيه، لارتكاب مخالفات تتعلق باستضافة أشخاص يروجون للإثارة والخوض في السمعة الشخصية.
ثانيًا: وقف برنامج صبايا على قناة هي لمدة شهرين وغرامة 100 ألف جنيه، وإنذار القناة بعدم الاستمرار في تقديم محتوى يحرض على انتهاك الحياة الخاصة وتشويه صورة المجتمع.
ثالثًا: غلق قناة الصحة والجمال ومخاطبة مدينة الإنتاج الإعلامي لتنفيذ القرار لصدورها دون ترخيص بذلك.
وأكد المجلس حرصه التام على تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على القيم والمبادئ التي يضمنها الدستور، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، وأن تعين كل وسيلة إعلامية مديرًا للبرامج يكون مسئولًا عن المحتوى وأن يكون متفرغًا لعمله.
وأشار المجلس إلى أنه المسئول وفقًا للقانون عن ضمان استقلال وحياد المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها وحماية المنافسة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، والالتزام بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها. (روسيا اليوم)
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