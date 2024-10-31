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منوعات
ضرب وتهديد بالحبس.. إليكم جديد قضية "اغتصاب" طبيب لبناته الثلاثة
Lebanon 24
31-10-2024
|
07:09
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تنظر محكمة جنايات التجمع الخامس، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة الطبيب المتهم بالتعدي جنسيًّا على بناته الثلاث تحت التهديد.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الفتيات المجني عليهن، وقالت الضحية الأولى "17 عاما"، إن والدها اعتدى عليها جنسيا أكثر من مرة، وأضافت أن والدها كان ينتظر حتى يكون المنزل فارغا وينفرد بها، ثم يجبرها على خلع ملابسها بالقوة، مستغلا قوته الجسمانية، وأنه مارس معها أفعالا منافية للآداب كرهاً عنها.
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وأضافت أنها رأت والدها يمارس ذات الأفعال مع شقيقتيها الأصغر منها، وقامت بتصوير فيديو لإثبات الواقعة عليه ثم سلمته إلى النيابة العامة كدليل.
وقالت الفتاتان الأخريان إن والدهما مارس معهما أفعالا مخلة رغما عنهما، مستخدما الضرب والتهديد بالحبس للسيطرة عليهما.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت أقوال الشاهد الرابع بالقضية "ا. ه. 46 عاما" الخبير بالهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة، أن المقطع المصور محل الواقعة الذي قامت بتصويره إحدى الضحايا أثناء اعتداء والدها على شقيقتها، يسير بصورة طبيعة دون تلاعب أو تدخل فني، ولا يوجد فيه حذف أو إضافة أو مونتاج، مؤكدا أن صوت الرجل المسموع بالمقطع المصور هو صوت المتهم.
كما أكد الشاهد الخامس بالقضية "و. ع 58 عاما"، موظف بإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، ورود عدة رسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بشكاوى الرعايا من الشاهدة الأولى، مفادها تعرضها والشاهدتين الثانية والثالثة لوقائع هتك عرضهن والاعتداء الجنسي من قبل والدهن المتهم، وأن الأخير محتجزهن بمسكنهن.
وأكدت التحريات أن الطبيب يعمل في دولة أجنبية ويحمل جنسيتها، ويقيم في أحد الكمبوندات الشهيرة في التجمع الخامس شرق القاهرة، ولديه 3 فتيات يقمن معه داخل الفيلا. (العربية)
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