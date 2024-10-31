بعد تسمم 90 شخصاً في "ماكدونالدز".. السلطات الصحية الأميركية تكشف السبب

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وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنّ "البصل المقطّع هو المصدر المحتمل للتسمم".وتشتري سلسلة مطاعم الوجبات السريعة البصل من "تايلور فارمز" التي أطلقت عملية سحب طوعية لهذا المنتج، كما أكدت "ماكدونالدز" أنها توقفت عن بيع شرائح الهمبرغر التي يُستخدم فيها هذا البصل.وبلغ عدد المصابين حتى اليوم 90 شخصا، 27 منهم استدعى وضعهم دخول المستشفى. أما عدد الوفيات فلا يزال يقتصر على شخص واحد، هو رجل كبير السنّ من كولورادو.وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنّ "كل الإصابات الجديدة ظهرت قبل الإجراءات التي اتخذتها تايلور فارمز وماكدونالدز".ورأت أنّ "الخطر على العامّة" أصبح حاليا "منخفضا جدا".وكانت "ماكدونالدز" قد أشارت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أنها تلقت نتائج الاختبارات التي لم تظهر أي وجود لبكتيريا الإشريكية القولونية في اللحم المفروم.وطالت هذه الأزمة في المجموع 13 ولاية أميركية.وتسبب بكتيريا الإشريكية القولونية تقلصات في المعدة وإسهالا وقيئا، وعادة ما تدوم أعراضها ثلاثة إلى أربعة أيام. ويتعافى معظم المصابين بها من دون علاج، لكنّ بعضهم قد يعاني مضاعفات.تعتبر البكتيريا الإشريكية القولونية من البكتيريا غير الضارة التي تعيش في أمعاء الإنسان والحيوان وتساهم في صحة الأمعاء. لكن، عند تناول الطعام أو شرب الماء الملوث بأنواع معينة من هذه البكتيريا، ستسبب الإصابة بأمراض معوية تتراوح شدتها من طفيفة إلى شديدة قد تهدد حياة المصاب بها.وبحسب إدارة الغذاء والدواء، فإن هذه البكتيريا تنتقل من بعض الحيوانات البرية والماشية، وكذلك الإنسان في حال عدم الاهتمام بنظافة اليدين بشكل جيد.وينتشر التلوث عادة عندما يتلامس البراز مع الطعام أو الماء. يمكن أن ينشر حاملو العدوى هذه البكتيريا عند تناول الطعام من دون غسل اليدين بطريقة صحيحة بعد استخدام المرحاض. وكذلك، يمكن أن تسبب الحيوانات الأليفة وحدائق الحيوانات هذه العدوى إذا تلوثت الحيوانات بالبكتيريا الإشريكية القولونية المسببة للأمراض.تظهر أعراض بكتيريا "إي كولاي" على الشخص بعد تناول الطعام خلال بضعة أيام، وقد تتأخر حتى تسعة أيام.ووفقاً لإدارة الغذاء والدواء (FDA)، تشمل الأعراض الشائعة لتسمم بكتيريا "إي كولاي" تقلصات شديدة في المعدة وإسهال وحمى وشعور بالغثيان أو القيء. (العربية)