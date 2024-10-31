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منوعات
جريمة مروعة.. مقتل تاجر أسمدة ومبيدات: اليكم السبب
Lebanon 24
31-10-2024
|
13:10
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قررت نيابة مشتول السوق العامة في مصر، حبس المتهم بقتل تاجر أسمدة ومبيدات وسرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز مشتول السوق يفيد، بلاغا بالعثور على "محمود ع" 85 عاما مقيم بندر مشتول السوق، جثة هامدة ووجود شبهة جنائية فى الوفاة.
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وتبين من التحقيقات قيام ط م أ ع" 27 عاما حاصل على ليسانس حقوق جار المجنى عليه، بارتكاب الجريمة بهدف السرقة وقيام بالتعدى على المجنى عليه طعنا بسلاح أبيض ولاذا بالفرار خوفا من ضبطه، وتمكنت الأجهزة الأمنى من إعداد مأمورية لضبطه، والأداة المستخدمة فى الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة. (اليوم السابع)
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