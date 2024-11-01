مشاجرة بالأيدي.. إصابة طالب ثانوي على يد اخر أمام مدرسته

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استقبل مستشفى بمحافظة الشرقية في مصر طالب بالصف الثاني بالمرحلة الثانوية العامة، مصابا بجرح قطعي، إثر تعرضه للتعدي من جانب شاب آخر أمام مدرسة بمدينة العاشر.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر بوصول "مصطفى م" 17 عاما، طالب بالصف الثاني بالمرحلة الثانوية العامة في مدرسة الشهيد محمود بغدادي بمدينة العاشر من رمضان، مصابا بجرح قطعي.وتبين حدوث إصابة الطالب أثناء مشاجرة بينه وبين شاب آخر أمام مدرسته، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة له وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.