بشأن ترتيبات النوم مع كيت ميدلتون.. هذا ما اعترف به الأمير ويليام

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في تصريح عفوي، أعلن الأمير ويليام (42 عاماً)، عن ترتيبات النوم الخاصة به وبزوجته كيت ميدلتون في Adelaide Cottage، حيث يقيم أمير وأميرة ويلز في العقار الفخم الواقع على أراضي قلعة وندسور منذ أكثر من عامين.ويعيش الأميران في المسكن المكوّن من 5 غرف نوم مع أطفالهما الثلاثة: الأمير جورج (11 عاماً)، الأميرة شارلوت (9 أعوام)، والأمير لويس (6 أعوام)، بالإضافة إلى كلبتهما المحبوبة أورلا.وخلال نزهة حديثة في كورنوال في إنكلترا، تحدث ويليام إلى الحضور وكشف أنه وميدلتون، التي تزوجها في عام 2011، يتقاسمان السرير مع كلبة العائلة معظم الليالي.وقال ويليام إن كلبته الصغيرة تنام على السرير معهما في الليل، وفق ما كشفت لويز هارلاند، المعجبة بالعائلة المالكة، لمحطة إذاعية محلية، موضحةً أن الكلبة "من فصيلة كوكير جاك، لذا فهي مزيج فريد من نوعه".وأوضحت أن اسم الكلبة "أورلا" في اللغة الغيلية، يعني "الأميرة الذهبية".يُذكر أن أورلا ليست أول حيوان أليف للعائلة الملكية، بل كان لدى عائلة ويلز كلب يُدعى لوبو، أهداهم إياه شقيق ميدلتون، جيمس، كهدية زفاف في عام 2011. وتوفي لوبو في عام 2020 وهو في عمر 9 سنوات.وتُعرف عائلة ويلز بحبّها للحيوانات الأليفة، بل وتفتخر أيضاً ببعض الحيوانات في المزرعة التي تملكها.(لها)