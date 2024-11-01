فطر "فضائي" مظهره مُخيف ورائحته نتنة يغزو غابات بريطانيا!

وجدت خبيرتان في عالم الطبيعة، نبات فطري غريب تنبعث منه رائحة كريهة شبيهة باللحم المتعفن، وذلك خلال تجوّلهما في غابة بريطانية بمقاطعة شرق ساسكس.

وبعد ان أخذت الخبيرتان عيّنات من هذا الفطر النادر وقامتا بمجموعة من الأبحاث للتوصل إلى أصل هذا النبات، تبيّن أنّه يُدعى "أصابع الشيطان" أو "الأخطبوط النتن".

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وينمو هذا النوع من الفطر على شكل بيضة ثم تنشأ تشققات يخرج منها مخالب حمراء مدبّبة. وتعود جذوره إلى أستراليا، ونقله الرحالة منذ حوالى 120 عاماً إلى المملكة المتحدة، لكنه أُهمل بسبب مظهره المُخيف ورائحته النتنة، ما تسبّب بانتشاره بشكل كبير على أطراف البلاد، وفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وشبّهت الخبيرة في عالم الطبيعة والنبات ليزا ساو النبات الفطري بمخلوق فضائي من فيلم خيال علمي، يلفت النظر إليه هو لونه الأحمر الفاقع. واعتبرته اكتشافاً نادراً في المملكة المتحدة.

وأوضحت أنّ هذا النوع من الفطر أثار فضولها للبحث في الطبيعة عن أنواع مختلفة جديدة من نباتات الفطر البرّي.





من جهتها، فسّرت الخبيرة سو روبنسون أن عمر هذا النبات قصير جداً لا يتجاوز بضعة أيام، ثم يبدأ بالتعفن، وتنبعث منه رائحة كريهة تجذب الحشرات والزواحف، فتلتصق جراثيم العفن بأقدامها.

وعندما تطير الحشرات أو تبتعد الزواحف عن الفطر، تحمل الجراثيم معها ما يؤدي إلى انتشار الفطريات في مناطق متعدّدة بالبلاد، وهذا ما يُسبب غزوه لغابات المملكة المتحدة، وسعي السلطات لاجتثاثه.