طبيب يستخدم مادة تخدير ملوّثة... مأساة في عيادة أسنان!

قررت محكمة في مدينة فرانكفورت الألمانية سجن طبيب تخدير لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة القتل غير العمد لطفلة.

واوضحت رئيسة المحكمة الإقليمية في حيثيات الحكم، انه على الرغم من أن الطبيب البالغ من العمر 67 عاماً، لم يكن ينوي قتل الأطفال، فإنه خاطر بذلك، وأردفت: "ربما كان يأمل، حتى وإن كان دون سبب وجيه، أن تسير كل الأمور على ما يرام".

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واضافت "حالات ثلاثة أطفال آخرين بقوا على قيد الحياة، تعتبر محاولات قتل غير عمد عن طريق التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة". ولم يبد طبيب التخدير أي رد فعل ظاهر على الحكم الصادر بحقه.

وكان الطبيب، وهو ألماني، قام في أيلول 2021 بحقن أربعة أطفال بمادة تخدير ملوثة في عيادة أسنان بمدينة كرونبرغ وارتكب أخطاء جسيمة تتعلق بالنظافة الصحية. وأصيب الأطفال بتسمم في الدم، وتوفيت الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات ليلاً على كرسي طبيب الأسنان.

ومع ذلك، استهان الطبيب في الأيام التالية باستفسارات الآباء القلقين بشأن الأطفال الثلاثة الآخرين، وأخبر طبيبة الأسنان بأنه لا ينبغي "إثارة مثل هذه الضجة الكبيرة".

يذكر أن الحكم لا يعد نهائياً بعد.