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"صراع العروش" قريباً على الشاشة الكبيرة!

Lebanon 24
02-11-2024 | 05:00
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يتم التحضير لفيلم مقتبس عن مسلسل "غيم أو ثرونز" (صراع العروش) الشهير، مع ترقب مزيد من الصراعات الدموية والنزاعات على السلطة التي صنعت نجاح العمل.

وقد تنتقل تنانين ويستروس من الشاشة الصغيرة إلى الشاشة الكبيرة، إذ بدأت المرحلة الأولى من إنتاج فيلم واحد على الأقل مقتبس من السلسلة، وفق ما أفاد موقعا "هوليوود ريبورتر" و"ديدلاين".
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وشكّل مسلسل "إتش بي أو" التلفزيوني بمواسمه الثمانية ظاهرة عالمية، إذ حظي بشعبية كبيرة في أنحاء العالم بين عامي 2011 و2019، وحقق رقما قياسيا في عدد جوائز "إيمي" التي نالها، بلغ 59.

وسبق للمسلسل الذي يتناول صراعات في العصور الوسطى المقتبس من سلسلة الروايات الخيالية "غيم أوف ثرونز" للكاتب جورج مارتن، أن ألهم مسلسا مشتقا منه بعنوان "هاوس أوف ذي دراغون".

ويجري الإعداد كذلك لاقتباسات أخرى مخصصة للشاشة الصغيرة.

ورفضت شركة "وارنر براذرز" حتى الآن اقتباس المسلسل سينمائيا، مع أن مؤلف الرواية وكتّاب سيناريو المسلسل سبق أن بحثوا في مشاريع لأفلام روائية عن عالم ويستروس.

لكن يبدو أن الاستوديو الهوليوودي بدل رأيه، إذ "يعمل سرا على إنتاج فيلم واحد على الأقل يتعلق بغيم أوف ثرونز"، وفقا لـ"هوليوود ريبورتر".

وأشار موقع المجلة المتخصصة إلى أن التغييرات الإدارية الأخيرة في "وارنر براذرز" أدت ربما إلى تغيير الوضع.

وأثبتت الاقتباسات التلفزيونية الحديثة لسلاسل أفلام على غرار "ذي باتمان"، و"دون"، ومسلسل "هاري بوتر" المقبل، أن أعمال الاستوديو يمكن أن تحقق نجاحا على الشاشتين الصغيرة والكبيرة على السواء.

وأوضح موقع "ديدلاين" أن الأمر اقتصر على "مناقشات أولية" بشأن فيلم "غيم أوف ثرونز"، ولم تحدد بعد أسماء النجوم الذين سيشاركون فيه. (سكاي نيوز)


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