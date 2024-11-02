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منوعات
أثناء عبوره الطريق.. وفاة طفل صدمته سيارة
Lebanon 24
02-11-2024
|
15:00
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لقي طفل مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة أثناء عبوره طريق "بلبيس- العاشر" بنطاق محافظة الشرقية في مصر، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى.
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عيد س ع" 11 عاما طالب مقيم فاقوس جثة هامدة، وتبين حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر اصطدام سيارة به أمام مصنع المكرونة طريق بلبيس - العاشر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، لاتخاذ الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)
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