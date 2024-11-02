أثناء عبوره الطريق.. وفاة طفل صدمته سيارة

لقي طفل مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة أثناء عبوره طريق "بلبيس- العاشر" بنطاق محافظة الشرقية في مصر، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عيد س ع" 11 عاما طالب مقيم فاقوس جثة هامدة، وتبين حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر اصطدام سيارة به أمام مصنع المكرونة طريق بلبيس - العاشر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، لاتخاذ الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)

Advertisement