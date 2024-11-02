Advertisement

منوعات

أثناء عبوره الطريق.. وفاة طفل صدمته سيارة

Lebanon 24
02-11-2024 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1272415-638661696221424844.jpg
Doc-P-1272415-638661696221424844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقي طفل مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة أثناء عبوره طريق "بلبيس- العاشر" بنطاق محافظة الشرقية في مصر، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى.
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عيد س ع" 11 عاما طالب مقيم فاقوس جثة هامدة، وتبين حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر اصطدام سيارة به أمام مصنع المكرونة طريق بلبيس - العاشر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، لاتخاذ الإجراءات القانونية. (اليوم السابع)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:00 | 2024-11-03
17:00 | 2024-11-02
10:36 | 2024-11-02
10:22 | 2024-11-02
10:02 | 2024-11-02
08:27 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24