حادث مأساوي.. وفاة طالبان في الأردن وهذا ما حدث معهما

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وأوصحت مديرية الأمن العام في تصريحات لـ"العربية.نت" أن بلاغاً وصل لغرفة العمليات يفيد بتدهور المركبة، ما أدى إلى الحادث، وتم نقل الطالبين إلى مستشفى النديم الحكومي، غير أنهما وصلا متوفيين.من جهتها قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، إن الحادث كان نتيجة تدهور مركبة معلم في المدرسة.وأكدت أن الوزارة ستقوم بمحاسبة المقصرين، بدءاً من مدير المدرسة والمعلمين.فيما تم فتح تحقيق حول ملابسات الحادث، بما في ذلك سبب وجود الطلبة قرب بوابة المدرسة.كما تم التعميم على جميع المدارس بمنع اصطفاف المركبات داخل ساحاتها، في خطوة تهدف إلى تجنب تكرار مثل هذه المآسي.وسادت حالة من الحزن في الشارع وبين الطلاب والمعلمين والأهالي. (العربية)