Advertisement

منوعات

جريمة مروعة جداً في مصر.. طالب في الصف الأول يطعن زميله في قلبه!

Lebanon 24
03-11-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1272744-638662583203364289.jpeg
Doc-P-1272744-638662583203364289.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واقعة مأساوية شهدتها مدرسة بورسعيد الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، اليوم الأحد، حيث قام طالب بطعن زميله بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته.

في التفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد إخطاراً من مسشتفى الزهور المركزي يفيد باستقبال محمد عمر مهران، الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الميكانيكية، في حالة حرجة متأثراً بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله في المدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض.
Advertisement

وحاولت أطقم الرعاية الطبية في المستشفى إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، بعد هبوط في الدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب.

فيما أصدرت النيابة العامة قرارها بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة.

كما طالبت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتحري عن الواقعة وسرعة ضبط الجاني ومثوله أمام النيابة العامة.

في حين قرر مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، طاهر الغرباوي، عزل مدير المدرسة من منصبه، وإعداد مذكرة للعرض على محافظ بورسعيد، محب حبشي، للتصديق على القرار.

كما قرر إحالة جميع من لهم علاقة بالواقعة من إشراف ومعلمين للتحقيق، وتكليف لجنة بإدارة شؤون المدرسة لحين انتهاء التحقيقات. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:45 | 2024-11-04
23:49 | 2024-11-03
23:08 | 2024-11-03
16:00 | 2024-11-03
14:00 | 2024-11-03
08:50 | 2024-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24