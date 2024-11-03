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منوعات
جريمة مروعة جداً في مصر.. طالب في الصف الأول يطعن زميله في قلبه!
Lebanon 24
03-11-2024
|
23:00
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واقعة مأساوية شهدتها مدرسة بورسعيد الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، اليوم الأحد، حيث قام طالب بطعن زميله بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته.
في التفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد إخطاراً من مسشتفى الزهور المركزي يفيد باستقبال محمد عمر مهران، الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة بورسعيد الميكانيكية، في حالة حرجة متأثراً بإصابته بطعنة نافذة في القلب، بادعاء اعتداء زميله في المدرسة المدعو "ع.ن.ع" عليه بسلاح أبيض.
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وحاولت أطقم الرعاية الطبية في المستشفى إنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، بعد هبوط في الدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب.
فيما أصدرت النيابة العامة قرارها بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة.
كما طالبت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتحري عن الواقعة وسرعة ضبط الجاني ومثوله أمام النيابة العامة.
في حين قرر مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، طاهر الغرباوي، عزل مدير المدرسة من منصبه، وإعداد مذكرة للعرض على محافظ بورسعيد، محب حبشي، للتصديق على القرار.
كما قرر إحالة جميع من لهم علاقة بالواقعة من إشراف ومعلمين للتحقيق، وتكليف لجنة بإدارة شؤون المدرسة لحين انتهاء التحقيقات. (العربية)
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