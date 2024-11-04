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أكثر مصطلحات الإنترنت شيوعًا لعام 2024

Lebanon 24
04-11-2024 | 02:29
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أظهرت بيانات بحث موقع أميركي متخصص باللغة عن قائمة بأكثر مصطلحات الإنترنت شيوعًا في الولايات المتحدة لعام 2024، والتي تكشف عن الكلمات الأكثر بحثًا من كانون الثاني إلى تشرين الأول.

وجمعت مجلة نيوزويك أبرز المصطلحات من قائمة دراسة أجراها موقع الألعاب اللغوية "أنسكرامبلر" (Unscramblerer) بتحليل بيانات البحث من اتجاهات موقع غوغل "غوغل تريندز" "Google Trends"، وأضافت التعريفات إلى اختبار حتى تتمكن من معرفة مدى معرفتك بأحدث المصطلحات الرائجة.
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ويمكن أن تتضمن مصطلحات الإنترنت كلمات جديدة تمامًا أو كلمات مألوفة بمعانٍ جديدة، وغالبًا ما تعكس الفروقات بين الأجيال، مع اكتساب مصطلحات الجيل زد أو جيل الألفية زخمًا كبيرًا وحتى تأثيرها على اللغة السائدة.

على سبيل المثال، كانت كلمة "slay" تُستخدم منذ قرون في اللغة الإنجليزية بمعنى القتل بوحشية، لكن أجيال الألفية أعادت استخدامها بشكل إيجابي، ليعني الإعجاب أو التألق أو النجاح.

كما يستخدم الجيل زد مصطلحات مثل "frfrfr" اختصار عامي لعبارة "for real, for real, for real"، وتعني "بجدية" أو "عن جد"، وتُستخدم للتأكيد على صدق الكلام أو حقيقة ما يُقال، ومثل "yeet" ( للتعبير عن الحماسة أو الإثارة عند فعل شيء مفاجئ) ، و"rizz" ( تعني القدرة على الجذب أو سحر الآخرين).

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كما يستخدم جيل الألفية كلمات منذ فترة مثل Legit (ليجيت): هي اختصار لكلمة Legitimate، وتستخدم بمعنى "أصلي" أو "حقيقي". تُقال للإشارة إلى أن شيئًا ما صادق أو جيد، مثل قول "أصلي!" أو "حقيقي!" ويمكن أيضًا أن تعني "موثوق"، وBasic (بيسك): تُستخدم للإشارة إلى شيء تقليدي أو عادي جدًا، وغالبًا ما يُقال إن شخصًا ما "بيسك" إذا كان يتبع الاتجاهات الشائعة بشكل مفرط . يمكن ترجمتها إلى "عادي" أو "مبتذل"، وBae (باي) اختصارًا لعبارة Before Anyone Else، وتعني الشخص الذي يأتي قبل أي شخص آخر في الأهمية، وShook (شوك): تُستخدم للتعبير عن الدهشة أو الصدمة، عندما يكون الشخص مذهولًا أو مصدومًا من شيء ما. يمكن ترجمتها إلى "مصدوم" أو "مذهول".

تعكس هذه الكلمات مزيجًا من المعاني التقليدية والجديدة، مما يجذب الأجيال المختلفة. على سبيل المثال، أصبح مصطلح "سيغما" شائعًا للإشارة إلى سمات شخصية معينة، كما يشير المقال إلى أن كلمة "brat" (بمعنى شخصية واثقة ومستقلة) – وهو عنوان ألبوم أيقونة مغنية البوب تشارلوت إيما إيتشيسو المعروفة باسم تشارلي إكس سي إكس – قد تم اختيارها ككلمة العام لقاموس كولينز الإنجليزي لعام 2024.

إليك قائمة بأهم عشرة مصطلحات لعام 2024 بناءً على حجم البحث:

Demure "دي-ميور" (خجول/رزين) – 260,000 عملية بحث
Sigma سيغما (شخصية مستقلة وواثقة تتبع مسارها الخاص ولا تتأثر بالضغوط الاجتماعية أو توقعات الآخرين) – 220,000 عملية بحث
Skibidi (سكبيدي) (شيء مرح أو غريب الأطوار يجذب الانتباه) – 205,000 عملية بحث
Hawk tuah (هوك توا تشير إلى أسلوب أو موقف معين) – 180,000 عملية بحث
Sobriquet (سوبريكيه بمعني لقب أو اسم مستعار) – 105,000 عملية بحث
Shmaltz (شمالتز بمعنى شيء مفعم بالمشاعر بطريقة مفرطة أو ميلودرامية، وغالبًا ما يُستخدم لوصف موقف أو موسيقى أو فن يحاول إثارة المشاعر بطريقة مبالغ فيها)– 65,000 عملية بحث
Sen (سين بمعنى شيء بسيط أو مباشر أو مفهوم) – 50,000 عملية بحث
Katz (كاتز بمعنى شيء عفوي، ممتع أو غير رسمي، وغالبًا بدون دلالة محددة. يمكن أن يُترجم إلى "مرِح" أو "لطيف" بحسب السياق)– 34,000 عملية بحث
Oeuvre (أوفر بمعنى عمل فني" أو "نتاج" وتستخدم لوصف مجموعة أعمال فنان أو عمل معين في مجال الأدب أو الفن) – 25,000 عملية بحث
Preen (برين بمعنى يتباهى) – 20,000 عملية بحث
تلك مجرد أمثلة قليلة من المصطلحات التي أصبحت شائعة عبر الإنترنت، والتي تشكل قائمة أكثر الكلمات العامية بحثًا في الولايات المتحدة هذا العام.. (الجزيرة)
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