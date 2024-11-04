21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
تفاصيل جريمة مُرعبة.. امرأة فتحت باب منزلها لمهرّج فقتلها
Lebanon 24
04-11-2024
|
09:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
في عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى في عام 1990، كان جو أهرينز، البالغ من العمر 21 عامًا، يتطلع إلى قضاء وقت ممتع مع أصدقائه في منزله في ويلينغتون بولاية فلوريدا. بينما كان يتناول الإفطار ويشاهد التلفاز مع أصدقائه الذين قضوا الليل في منزله، طُرق الباب فجأة.
Advertisement
عندما فتحت والدته، مارلين وارن، البالغة من العمر 40 عامًا، الباب، وجدت ما بدا أنه عامل توصيل يرتدي زي مهرج، يحمل سلة زهور وبالونات. سمعت أهرينز والدته تعبر عن إعجابها بالمهرج، إلا أن اللحظة الجميلة تحولت إلى كابوس. فجأة، أخرج المهرج مسدسًا وأطلق النار على فم وارن من مسافة قريبة، حسب مجلة "بيبول".
وأكملت المجلة بسرد التفاصيل قائلة:" في حالة من الذعر، هرع أهرينز إلى جانب والدته، لكن المهرج استدار ليغادر. يتذكر أهرينز تلك اللحظة قائلاً: "نظر إليّ المهرج مباشرة في عينيّ، وتمكنت من إلقاء نظرة خاطفة على تلك العيون. كانت كبيرة وبنية اللون".
وكشف المدعي العام لمقاطعة بالم بيتش، ديف أرونبيرج، لمجلة "بيبول" في ذلك العام: "هدفنا في هذا المكتب هو تحقيق العدالة. سنحقق العدالة لمارلين وارن." كانت التحقيقات قد استجوبت مايكل وارين، زوج الضحية الثاني، وركزت على العلاقة المضطربة بينهما. قبل أسبوع واحد من مقتلها، أخبرت وارن ابنها أهرينز أنها كانت غير سعيدة في زواجها بعد وفاة ابنها جون في عام 1988.
ومع ذلك، كان لدى مايكل وارين ذريعة قوية، حيث كان يقود سيارته إلى ميامي عندما أُطلقت النار على زوجته، مما جعله يتجنب التهم. هذا دفع الشرطة إلى تحويل اهتمامها إلى أشخاص آخرين قد يكون لديهم دوافع لقتل هذه الأم المحبوبة. (people)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بإطلالتها والجمهور يتهمها بتقليد والدتها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ابنة هيفا وهبي تُثير الجدل بإطلالتها والجمهور يتهمها بتقليد والدتها (فيديو)
03:51 | 2024-11-04
04/11/2024 03:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
Lebanon 24
تفاصيل مهمة عن عملية "إنزال البترون".. ماذا قال الخبراء؟
13:00 | 2024-11-03
03/11/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
Lebanon 24
بعد لبنان.. ساحة حرب أخرى ستفتحها إسرائيل وتقريرٌ يحدّدها!
15:00 | 2024-11-03
03/11/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف الإنترنت.. محطات مُدمّرة و"لبنان24" يكشف بالأرقام وضع القطاع
14:00 | 2024-11-03
03/11/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفه الانزال الإسرائيلي البحري في البترون
Lebanon 24
هذا ما كشفه الانزال الإسرائيلي البحري في البترون
08:01 | 2024-11-04
04/11/2024 08:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:48 | 2024-11-04
فيديو من بلدة جنوبيّة... "نعامة" تتجوّل في وسط الطريق!
10:43 | 2024-11-04
خطفها ودفنها تحت الأرض لثلاثة أيام.. وهكذا نجت!
09:07 | 2024-11-04
جريمة مروّعة في أحد المدارس.. هذا ما فعله طالب بزميله!
07:50 | 2024-11-04
جرحى في هجوم بفأس في محطة للقطارات بباريس
07:32 | 2024-11-04
مأساة خلال مباراة لكرة القدم... لاعب تُوفي في وسط الملعب بعدما ضربته صاعقة!
06:30 | 2024-11-04
وفاة امرأة سقطت من شرفة منزلها.. اليكم تفاصيل الحادثة
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
04/11/2024 18:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
04/11/2024 18:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
04/11/2024 18:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24