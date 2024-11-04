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منوعات
خطفها ودفنها تحت الأرض لثلاثة أيام.. وهكذا نجت!
Lebanon 24
04-11-2024
|
10:43
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عاشت باربرا جين ماكل، الطالبة الجامعية ووريثة عائلة ماكل، كابوسًا حقيقيًا في ديسمبر 1968 عندما اختطفت ودفنت حية. كانت باربرا، التي درست في جامعة إيموري، قد عادت إلى منزل عائلتها بعد شعورها بتعب مفاجئ. خلال إقامتها في أحد الفنادق مع والدتها جين، طرق شخصان باب غرفتهما بحجة حادث صديق باربرا، وعندما فتحت والدتها الباب، اقتحم الاثنان المكان واختطفا باربرا.
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قاد الخاطفان، غاري ستيفن كريست وروث إيزمان-شير، الطالبة البالغة من العمر عشرين عامًا إلى منطقة نائية في جورجيا ووضع خاطفو باربرا داخل "صندوق يشبه التابوت" أنبوبين هوائيين مرنين، وكمية من الطعام والماء والمهدئات، من بين أشياء أخرى كانت بحاجة إليها للبقاء على قيد الحياة. دفن كريست وآيزمان-شير باربرا على عمق قدم ونصف القدم تحت التربة، وفقًا لمجلة تايم ، حيث بقيت لمدة ثلاثة أيام ونصف حتى عثر عليها فريق بحث من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
أمضت باربرا ثلاثة أيام ونصف تحت الأرض، محتفظة بالأمل بالبقاء على قيد الحياة من خلال التفكير بعائلتها وصباح عيد الميلاد المقبل. وبعد دفع الفدية، نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي في العثور على الموقع باستخدام إحداثيات تقريبية قدّمها الخاطفان، إلى جانب معلومات من سيارة تركها الجانيان في محاولة سابقة لتسليم الفدية.
ألقي القبض على كريست بعد مطاردة على ساحل فلوريدا، فيما عُثر على آيزمان-شير في مستشفى بأوكلاهوما حيث كانت تقدمت لوظيفة. حكم على كريست بالسجن مدى الحياة لكنه أُفرج عنه بعد عشر سنوات، وأصبح لاحقًا طبيبًا عامًا مرخصًا في ولاية إنديانا.
ورغم المحنة التي مرت بها، حافظت باربرا على استقرار نفسي نسبيًا، وتزوجت فيما بعد وأصبحت أمًا. (people)
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