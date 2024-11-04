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منوعات
بعد غروب الشمس.. ظاهرة فلكية مذهلة تجمع القمر والزهرة وعطارد
Lebanon 24
04-11-2024
|
16:00
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تشهد الكرة الأرضية بعد غروب شمس اليوم الاثنين ظاهرة فلكية تتمثل باصطفاف القمر بكوكب الزهرة.
في هذا السياق أكد أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أشرف تادرس، أنه يمكن مشاهدة القمر والزهرة مع عطارد وقلب العقرب معاً بالعين المجردة.
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كما أوضح أن القمر يتراءى اليوم مقترناً مع الزهرة، وهو ألمع كواكب المجموعة الشمسية والمعروف بكوكب الحب والجمال، مشيراً إلى أنه في نفس المشهد "نرى النجم Antares (قلب العقرب) وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ10 أضعاف، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية، فضلاً عن أنه ألمع نجم في برج العقرب".
وأردف قائلاً: "كما يتراءى كوكب عطار وهو أقرب الكواكب إلى الشمس، حيث يمكن رؤية عطار القمر وعطارد بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب حتى بداية غروبهم في الـ8.45 مساء تقريباً بتوقيت القاهرة".
تقارب ظاهري فقط
من جانبها أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن اصطفاف القمر بكوكب الزهرة حدث فلكي جميل حيث يظهران قريبين من بعضهما في السماء، غير أن هذا التقارب ظاهري فقط إذ يبعدان ملايين الكيلومترات عن بعضهما البعض "لكن بسبب حركة كل منهما حول الأرض والشمس يبدوان لنا وكأنهما يلتقيان في نقطة واحدة".
وقالت في بيان على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن هذا الحدث يعتبر فرصة لرؤية أجمل الأجرام السماوية وفهم حركتها في النظام الشمسي، إضافة إلى أن الاصطفاف فرصة رائعة لالتقاط الصور الفلكية.
فيما ختمت مؤكدة أنه "يفضل البدء في مراقبة الاصطفاف قبل حلول ظلمة الليل حيث سيكون كوكب الزهرة في غاية اللمعان ومشرقاً للغاية. وخلال ساعات الليل ستنخفض هذه الأجسام جميعاً ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها لكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم". (العربية)
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