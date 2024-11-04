Advertisement

منوعات

بعد غروب الشمس.. ظاهرة فلكية مذهلة تجمع القمر والزهرة وعطارد

Lebanon 24
04-11-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1273319-638663574567874142.png
Doc-P-1273319-638663574567874142.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد الكرة الأرضية بعد غروب شمس اليوم الاثنين ظاهرة فلكية تتمثل باصطفاف القمر بكوكب الزهرة.

في هذا السياق أكد أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أشرف تادرس، أنه يمكن مشاهدة القمر والزهرة مع عطارد وقلب العقرب معاً بالعين المجردة.
Advertisement

كما أوضح أن القمر يتراءى اليوم مقترناً مع الزهرة، وهو ألمع كواكب المجموعة الشمسية والمعروف بكوكب الحب والجمال، مشيراً إلى أنه في نفس المشهد "نرى النجم Antares (قلب العقرب) وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ10 أضعاف، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية، فضلاً عن أنه ألمع نجم في برج العقرب".


وأردف قائلاً: "كما يتراءى كوكب عطار وهو أقرب الكواكب إلى الشمس، حيث يمكن رؤية عطار القمر وعطارد بالعين المجردة السليمة بعد غروب الشمس مباشرة باتجاه الغرب حتى بداية غروبهم في الـ8.45 مساء تقريباً بتوقيت القاهرة".

تقارب ظاهري فقط
من جانبها أكدت الجمعية الفلكية بجدة أن اصطفاف القمر بكوكب الزهرة حدث فلكي جميل حيث يظهران قريبين من بعضهما في السماء، غير أن هذا التقارب ظاهري فقط إذ يبعدان ملايين الكيلومترات عن بعضهما البعض "لكن بسبب حركة كل منهما حول الأرض والشمس يبدوان لنا وكأنهما يلتقيان في نقطة واحدة".

وقالت في بيان على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن هذا الحدث يعتبر فرصة لرؤية أجمل الأجرام السماوية وفهم حركتها في النظام الشمسي، إضافة إلى أن الاصطفاف فرصة رائعة لالتقاط الصور الفلكية.

فيما ختمت مؤكدة أنه "يفضل البدء في مراقبة الاصطفاف قبل حلول ظلمة الليل حيث سيكون كوكب الزهرة في غاية اللمعان ومشرقاً للغاية. وخلال ساعات الليل ستنخفض هذه الأجسام جميعاً ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها لكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم". (العربية) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2024-11-04
10:48 | 2024-11-04
10:43 | 2024-11-04
09:08 | 2024-11-04
09:07 | 2024-11-04
07:50 | 2024-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24