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منوعات
تفاصيل وفاة فتاة بعد قفزها من الطابق الثالث
Lebanon 24
05-11-2024
|
09:30
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كلفت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة فتاة سقطت من الطابق الثالث فى بولاق أبو العلا، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية.
وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم فى واقعة سقوط فتاة من عقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا بعد القبض عليه، واستدعت النيابة شهود العيان سكان العمارة محل الواقعة ومالكة الشقة لسؤالهم حول الواقعة، وأمرت بجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليها وإعداد تقرير بالصفة التشريحية.
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كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بسقوط فتاة من شرفة الطابق الثالث لعقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحريات، أن الجثة لفتاة فى العقد الثالث من العمر ترتدى كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم.
كما كشفت التحريات، أن الفتاة المتوفاة كانت برفقة صديق لها فى الشقة وحدثت بينهما خلافات نتج عنها سقوط الفتاة من الطابق الثالث مما أدى إلى وفاتها. (اليوم السابع)
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