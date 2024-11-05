لهذا السبب.. قتل شقيقة زوجته

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قررت محكمة جنايات القاهرة المستأنفة، تأجيل استئناف المتهم بقتل شقيقة زوجته والشروع فى قتل زوجته بسبب شكه فى سلوكها على حكم اعدامه شنقًا بإجماع الآراء، لجلسة 19 تشرين الثاني الجاري.كانت محكمة جنايات القاهرة قضت سابقًا بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا.وترافع أحمد مروان ممثل النيابة العامة، أمام هيئة المحكمة وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لقتله المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار، وأن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها.تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخص لتعديه على زوجته وشقيقتها بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما التى أودت بحياة إحداهما بمنطقة عابدين.البداية عندما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بلاغا بتواجد أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" وفى حالة هياج أمام أحد العقارات بدائرة القسم.بالانتقال والفحص تم السيطرة على المتهم وضبطه، وتبين أنه "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وتبين أنه نظراً لوجود خلافات زوجيه بينه وبين زوجته "مالكة مطعم "تحمل ذات الجنسية" مـصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجســـم، حضر لمحل عملها وأثناء معاتبتها حدثت بينهمـــا مشادة كلامية تدخلت على إثرها شقيقتها "تحمل ذات الجنسية" تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليهما بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته مُحدثاً إصابتهما والتى أودت بحياة شقيقة زوجته. (اليوم السابع)