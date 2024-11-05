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منوعات
إليكم مصير شاب حاول ابتزاز سيدة عبر واتس آب
Lebanon 24
05-11-2024
|
14:30
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قضت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا في مصر، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 15 عاما، بتهمة ابتزاز سيدة وتهديدها عبر تطبيق واتس آب، بنشر صور أو دفع 10 آلاف جنيه، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.
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تعود أحداث القضية إلى كانون الأول عام 2022 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، تهمة ابتزاز وتهديد المجني عليها، عبر تطبيق وتس آب، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.
وكشفت التحقيقات أن المتهم هدد المجني عليها كتابيا بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس آب الخاص بها بنشر صور لها، أو الحصول منها على مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه.
(اليوم السابع)
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