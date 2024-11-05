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برجك اليوم

Lebanon 24
05-11-2024 | 22:53
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الحمل حفاظ على هدوئك وعدم التسرع في اتخاذ أي قرارات. انتبه لمشاعر شريكك، فقد يكون هناك بعض الإهمال من جانبك، وعليك تعويضه عن ذلك. كما قد تتعرض لوعكة صحية بسيطة، لذا كن حذرًا.
الثور
تبحث عن فرصة عمل جديدة أو إضافية لزيادة دخلك. ستحصل على مساعدة من صديق يمكن أن تكون لها تأثير إيجابي على مستقبلك المهني. كما ستلتقي بصديق قديم من أيام الدراسة، وتخططان للعديد من اللقاءات المشتركة.
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الأسد
تواجه العديد من الأعمال التي تحتاج إلى إنجازها، وقد تشغل مناسبة عائلية جزءًا كبيرًا من وقتك. إنها فترة جيدة لتخطط لإجازة طويلة مع عائلتك، فالتخطيط ضروري لضمان قضاء وقت ممتع.
العذراء
تشعر بالحنين إلى الماضي وتفكر في شخص لم تتواصل معه منذ فترة. حان الوقت للمبادرة وإصلاح أي خلافات بينكما، حيث أن سبب البعد لا يستحق خسارته.
الميزان
يومك يسير بشكل روتيني وطبيعي، مع الكثير من الأخبار السارة. ستتلقى اتصالًا يسبب لك سعادة كبيرة، مما يؤدي إلى تحسن في وضعك المادي والاجتماعي.
العقرب
تفتح أمامك آفاق جديدة قد تؤدي إلى نجاح عملي مهم. استفد من خبرات من حولك، وستعيش تجربة حب مميزة وعلاقة عاطفية سعيدة.
القوس
ستنجح اليوم في تحقيق أحد أهدافك بمساعدة أحد الأصدقاء. صداقة جديدة قد تدخل حياتك وتؤثر بشكل إيجابي، لذا ترقب الأفضل في الأيام القادمة.
الجدي
أنت شخص معطاء، لكن تذكر أن التضحية من أجل الآخرين ليست دائمًا صحية. ستتلقى دعوة لحضور احتفال من أحد الأصدقاء، مما يمنحك فرصة للاحتفال.
الدلو 
تشعر بجاذبية تجاه شخص ما، ولكنك في حالة من التردد حول مشاعره تجاهك. هذا الشخص يسبب لك الحيرة بين الاهتمام والتجاهل، لذا خذ وقتك في التفكير.
الحوت
ستضطر لتقديم بعض التنازلات في حياتك الخاصة وعملك. لا تشعر بالندم على أي تنازل تقوم به للحفاظ على علاقاتك ومكان عملك. لكن انتبه لصحتك، فقد تواجه بعض المشاكل بسبب إهمالك لأعمالك.
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