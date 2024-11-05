Advertisement

الحمل حفاظ على هدوئك وعدم التسرع في اتخاذ أي قرارات. انتبه لمشاعر شريكك، فقد يكون هناك بعض الإهمال من جانبك، وعليك تعويضه عن ذلك. كما قد تتعرض لوعكة صحية بسيطة، لذا كن حذرًا.الثورتبحث عن فرصة عمل جديدة أو إضافية لزيادة دخلك. ستحصل على مساعدة من صديق يمكن أن تكون لها تأثير إيجابي على مستقبلك المهني. كما ستلتقي بصديق قديم من أيام الدراسة، وتخططان للعديد من اللقاءات المشتركة.الأسدتواجه العديد من الأعمال التي تحتاج إلى إنجازها، وقد تشغل مناسبة عائلية جزءًا كبيرًا من وقتك. إنها فترة جيدة لتخطط لإجازة طويلة مع عائلتك، فالتخطيط ضروري لضمان قضاء وقت ممتع.العذراءتشعر بالحنين إلى الماضي وتفكر في شخص لم تتواصل معه منذ فترة. حان الوقت للمبادرة وإصلاح أي خلافات بينكما، حيث أن سبب البعد لا يستحق خسارته.الميزانيومك يسير بشكل روتيني وطبيعي، مع الكثير من الأخبار السارة. ستتلقى اتصالًا يسبب لك سعادة كبيرة، مما يؤدي إلى تحسن في وضعك المادي والاجتماعي.العقربتفتح أمامك آفاق جديدة قد تؤدي إلى نجاح عملي مهم. استفد من خبرات من حولك، وستعيش تجربة حب مميزة وعلاقة عاطفية سعيدة.القوسستنجح اليوم في تحقيق أحد أهدافك بمساعدة أحد الأصدقاء. صداقة جديدة قد تدخل حياتك وتؤثر بشكل إيجابي، لذا ترقب الأفضل في الأيام القادمة.الجديأنت شخص معطاء، لكن تذكر أن التضحية من أجل الآخرين ليست دائمًا صحية. ستتلقى دعوة لحضور احتفال من أحد الأصدقاء، مما يمنحك فرصة للاحتفال.الدلوتشعر بجاذبية تجاه شخص ما، ولكنك في حالة من التردد حول مشاعره تجاهك. هذا الشخص يسبب لك الحيرة بين الاهتمام والتجاهل، لذا خذ وقتك في التفكير.الحوتستضطر لتقديم بعض التنازلات في حياتك الخاصة وعملك. لا تشعر بالندم على أي تنازل تقوم به للحفاظ على علاقاتك ومكان عملك. لكن انتبه لصحتك، فقد تواجه بعض المشاكل بسبب إهمالك لأعمالك.