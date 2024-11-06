حادث مأساوي.. وفاة لاعب كمال أجسام في حادث انقلاب سيارة

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لقى لاعب كمال اجسام من أبناء مدينة المحلة الكبرى في مصر، مصرعه فى حادث على طريق المحلة – زفتى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى زفتى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث على طريق المحلة – زفتى.وانتقلت قوة امنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع صيدلى يدعى"ب.ص" بطل كمال أجسام من أبناء مدينة المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى زفتى العام، تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. (اليوم السابع)